Экономика Украина будет просить у МВФ смягчить требования по цене на газ

2019-07-24 19:30 144

В сентябре между Украиной и Международным валютным фондом пройдут переговоры

Киев намерен просить у МВФ смягчить требования по тарифам на газ для населения, сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Во время переговоров будет обсуждаться новая программа сотрудничества, пишет РБК-Украина.

«Позиция такова, чтобы была более мягкая позиция МВФ по ценам на газ и либерализации рынка газа», — заявил Герус.

По его словам, необходимо, чтобы выиграли потребители.

«… это будут обычные переговоры, и будут вопросы, как лучше либерализовать рынок газа, как лучше строить свободный, конкурентный рынок, чтобы от этого выигрывали потребители», – добавил представитель президента в Кабмине.

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин ранее заявил, что после завершения выборов в Верховную Раду Украине необходимо сформировать парламентскую коалицию, которая создаст правительство. Именно после появления нового Кабмина начнутся переговоры о новой программе кредитного сотрудничества с МВФ.

В НБУ прогнозируют, что новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ будет расчитана на 3-4 года, а ее объем составит 5-10 млрд долларов.