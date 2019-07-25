Спорт Зинедин Зидан оценил голкиперов Реала - украинца Лунина хотят отдать в аренду

2019-07-26 13:43 171

В прошлом знаковый футболист, а ныне наставник мадридского Реала Зинедин Зидан оценил выступление голкиперов Тибо Куртуа и Кейлора Наваса в матче Международного кубка чемпионов с Арсеналом (2:2, пен. – 3:2).

"И Кейлор, и Тибо совершили потрясающие сейвы во время поединка с Арсеналом. Я предполагаю, что в следующем сезоне ожидается серьезная конкуренция за место в воротах, если Навас останется в Реале", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, Навас отыграл весь первый тайм, а во втором место в воротах занял Куртуа. А вот украинский вратарь Реала Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

Ранее стало известно, что "сливочные" планируют отдать Лунина в аренду в испанский клуб. В свою очередь Андрей выкладывается на предсезонных сборах команды на все 100%.