Экономика НБУ обновил курсы валют: доллар снова дешевеет, а евро подорожал

2019-07-29 12:43 288

Нацбанк Украины обновил курсы основных валют. Так, НБУ установил на 29 июля, курс доллара на уровне 25,43 грн.

Как указано на официальном сайте регулятора, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 5 копеек.

Евро подорожал на 1 копейку и составляет 28,33 грн.

Курс российского рубля также несколько подешевел и составляет 0,402 грн.

Эксперты уверяют, что особого оптимизма происходящее пока не внушает. Доллар дешевеет по одной версии исключительно с доброй воли НБУ, который сейчас скупает в семь-восемь раз больше валюты, чем ранее. По другой версии, курсовые колебания связаны с аграриями, которые в данное время вводят в страну валюту.

Межбанковские валютные торги в Украине в понедельник открылись долларом по 25,35-25,42 грн. Доллар в покупке остался на прежнем уровне, а в продаже подорожал на 4 коп. Стоимость евро снизилась в покупке на 2 коп., а в продаже выросла на 4 коп. - до 28,19-28,28 грн. Рубль остался на прежнем уровне в покупке и в продаже - 0,400-0,401 грн.