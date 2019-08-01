Спорт фото Зинедин Зидан озвучил перспективы украинского вратаря Лунина в Реале

2019-08-01 15:14 153

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан назвал украинца Андрея Лунина будущим вратарем Реала.

Напомним, именно Лунин защищал ворота испанского гранда в матче за третье место Audi Cup против Фенербахче, где "сливочные" одержали победу.

"Когда вернемся в Мадрид, мы увидим ситуацию со всеми вратарями. Кроме того важно, что думает игрок. Я рад, что Лунин сыграл сегодня против Фенербахче. Лунин - будущий вратарь Реала, он очень хорош. Мы вместе с ним примем правильное решение", - цитирует Зидана AS.

Лунин перешел в Реал из Зари летом 2018 года, но сезон провел в аренде в Леганесе. Предсезонную подготовку Лунин проходил вместе с Реалом, но где начнет новый сезон - все еще неизвестно. По информации СМИ, Лунин попал в список игроков Реала, от которых клуб хочет избавиться к началу нового сезона.