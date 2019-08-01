У Зеленского принято решение, которого ждали миллионы: «Ждите личного сообщения»

Андрей Герус предложил изменить правила на получение субсидии
Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус считает, что кабмину нужно изменить критерии определения субсидиантов, чтобы обеспечить малозащищенных жителй Украины.
«В прошлом году были изменения критериев определения субсидиантов. Было почти 7 млн субсидиантов, а в начале этого года это количество сократили до 3,6 млн, то есть почти в два раза. Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало», — сказал Герус в эфире одного из телеканалов.
По его словам, проживающие в сельских местностях или районных центрах пенсионеры старшего возраста с пенсией менее 2 тысячи гривен, у которых прописаны не проживающие с ними внуки, потеряли право на получение субсидии.
Также он подчеркнул, что для оформления новых субсидиантов Кабмину необходимо изменить решение относительно критериев их определения и, согласно этих критериев, часть домохозяйств уже будет иметь право на субсидию.
«Люди, которые в последнее время не имели права на субсидии, — им сообщат, и они должны будут подать документы, это около 1 млн семей, и будут иметь право получать субсидии», — подчеркнул представитель президента.