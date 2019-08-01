Экономика У Зеленского принято решение, которого ждали миллионы: «Ждите личного сообщения»

2019-08-01 18:30 636

Андрей Герус предложил изменить правила на получение субсидии

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус считает, что кабмину нужно изменить критерии определения субсидиантов, чтобы обеспечить малозащищенных жителй Украины.

«В прошлом году были изменения критериев определения субсидиантов. Было почти 7 млн субсидиантов, а в начале этого года это количество сократили до 3,6 млн, то есть почти в два раза. Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало», — сказал Герус в эфире одного из телеканалов.

По его словам, проживающие в сельских местностях или районных центрах пенсионеры старшего возраста с пенсией менее 2 тысячи гривен, у которых прописаны не проживающие с ними внуки, потеряли право на получение субсидии.

Также он подчеркнул, что для оформления новых субсидиантов Кабмину необходимо изменить решение относительно критериев их определения и, согласно этих критериев, часть домохозяйств уже будет иметь право на субсидию.

«Люди, которые в последнее время не имели права на субсидии, — им сообщат, и они должны будут подать документы, это около 1 млн семей, и будут иметь право получать субсидии», — подчеркнул представитель президента.

Кроме того, Герус отметил, что ранее получавшие субсидии автоматически будут получать их в дальнейшем. «Там должна быть максимально упрощенная процедура», — указал он.

Ранее Герус заявил, что в ближайшее время планируется увеличить количество пенсионеров, которые смогут одержать субсидию.



Как сообщалось ранее, в настоящее время каждый восьмой украинец получает субсидию. Однако в этом году сократилось финансирование за счет государства на погашение коммунальных расходов. Поэтому многие украинцы не получат помощи на оплату коммуналки.



Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от совокупного дохода семьи.



Это можно сделать следующим образом: совокупный доход разделить на всех жителей квартиры (дома) и вычислить таким образом, средний доход на одного члена семьи. Полученный результат разделить на прожиточный минимум в зависимости от отопительного (с 1 октября по 30 апреля) или неотопительного (с 1 мая по 30 сентября) сезона, еще раз разделить на коэффициент 2 и умножить на 15. Так можно узнать обязательный процент платежа.



Напомним, что украинцам ужесточили требования для выхода на пенсию