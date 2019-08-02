Экономика Доллар и евро резко подорожали - взлетел даже официальный валютный курс Нацбанка

2019-08-02 14:15 579

Похоже, неожиданности с самым значительным удешевлением за последние годы американской и европейской валют по отношению к гривне завершились. Доллар и евро стремительно набирают в цене. То, что они теряли в течение двух трех дней, возвращаентся в считанные часы.

Национальный банк Украины установил на 2 августа, курс доллара на уровне 25,34 грн. 

Как указано на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 32 коп.

Евро подорожал на 7 коп. и составляет 27,97 грн.

Курс российского рубля также несколько вырос и составляет 0,397 грн.

Напомним, вчера, впервые за несколько недель столичные обменники подняли курсы иностранных валют даже при том, что официано НБУ доллар и евро немного снизил. 

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Экономика

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