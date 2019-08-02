Доллар и евро резко подорожали - взлетел даже официальный валютный курс Нацбанка

Похоже, неожиданности с самым значительным удешевлением за последние годы американской и европейской валют по отношению к гривне завершились. Доллар и евро стремительно набирают в цене. То, что они теряли в течение двух трех дней, возвращаентся в считанные часы.
Национальный банк Украины установил на 2 августа, курс доллара на уровне 25,34 грн.
Как указано на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 32 коп.
Евро подорожал на 7 коп. и составляет 27,97 грн.
Курс российского рубля также несколько вырос и составляет 0,397 грн.
Напомним, вчера, впервые за несколько недель столичные обменники подняли курсы иностранных валют даже при том, что официано НБУ доллар и евро немного снизил.