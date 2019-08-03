Экономика Доллар отвоевывает свои позиции, гривна дешевеет: новый курс валют от Нацбанка

2019-08-03 14:00 432

 

Курс валют в Украине на субботу, 3 августа 2019 года: доллар и евро подпрыгнули, гривна опустилась

Национальный банк Украины установил такой курс валют в стране на сегодня:

100 долларов США — 2553.7711 грн;

100 евро — 2836.218 грн;

10 рублей — 3.9506

Доллар после длительно падения, «ожил» и начал восхождение. Так, он стал дороже на 19 копеек. Подскочил и евро – аж на 39 копеек. Российский рубль, наоборот, подешевел на 2 копейки.

Напомним, что в предыдущий банковский день пятницу, 2 августа, в Украине действовал следующий курс валют:

100 долларов США — 2534.9919 грн;

100 евро — 2797.8706 грн;

10 рублей — 3.9712 грн.

Вчера в пятницу, 2 августа, торги на межбанке закрылись:

с долларом на уровне 25.57/25.59 грн,

евро – 28.34/28.36 грн,

российский рубль – 0.3919/0.3923 грн.

В банках Украины средний обменный курс доллара в последний рабочий день, 2 августа, составил 25,26 грн в покупке и до 25,60 грн в продаже.

Вчера, 1 августа, действовали такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций) Нацбанка:

Золото – 356 521,26 грн

Серебро – 4 176,40 грн

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Доллар и евро резко подорожали - взлетел даже официальный валютный курс Нацбанка

2019-08-02 14:15 7842

У Зеленского раскрыли детали и реальные сроки формирования своего Кабмина

2019-08-02 11:44 939

Нацбанк изменил курсы валют - что происходит с долларом и евро

2019-08-01 12:43 2673

Аномальный курс: дешевый доллар в Украине – это хорошо или плохо

2019-07-31 18:30 1899

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар отвоевывает свои позиции, гривна дешевеет: новый курс валют от Нацбанка

2019-08-03 14:00 432

Доллар и евро резко подорожали - взлетел даже официальный валютный курс Нацбанка

2019-08-02 14:15 7842

В тяжких торговых переговорах США и Китая есть первые результаты

2019-08-02 10:43 750

У Зеленского принято решение, которого ждали миллионы: «Ждите личного сообщения»

2019-08-01 18:30 79827
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Доллар отвоевывает свои позиции, гривна дешевеет: новый курс валют от Нацбанка 2019-08-03 14:00 432
Доллар и евро резко подорожали - взлетел даже официальный валютный курс Нацбанка 2019-08-02 14:15 7842
В тяжких торговых переговорах США и Китая есть первые результаты 2019-08-02 10:43 750
У Зеленского принято решение, которого ждали миллионы: «Ждите личного сообщения» 2019-08-01 18:30 79827

Лента

15:00 Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников
14:30 Без премий и надбавок: названа президентская зарплата Зеленского
14:00 Доллар отвоевывает свои позиции, гривна дешевеет: новый курс валют от Нацбанка
13:30 США передали Украине спецоборудование для разминирования Донбасса
13:00 Народный синоптик: в Украину возвращается «адская» жара
12:30 У Зеленского описали, как будут бороться с пророссийской пропагандой
12:00 Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу в 2019 году
11:30 Усик о спарринге с Ломаченко: пытаешься ударить, а его уже нет на месте
видео 11:00 В Великобритании прорвало дамбу: потоки воды хлынули в Уэйли Бридж
10:30 У Зеленского придумали, как отучить депутатов от взяток