Доллар отвоевывает свои позиции, гривна дешевеет: новый курс валют от Нацбанка

Курс валют в Украине на субботу, 3 августа 2019 года: доллар и евро подпрыгнули, гривна опустилась
Национальный банк Украины установил такой курс валют в стране на сегодня:
100 долларов США — 2553.7711 грн;
100 евро — 2836.218 грн;
10 рублей — 3.9506
Доллар после длительно падения, «ожил» и начал восхождение. Так, он стал дороже на 19 копеек. Подскочил и евро – аж на 39 копеек. Российский рубль, наоборот, подешевел на 2 копейки.
Напомним, что в предыдущий банковский день пятницу, 2 августа, в Украине действовал следующий курс валют:
100 долларов США — 2534.9919 грн;
100 евро — 2797.8706 грн;
10 рублей — 3.9712 грн.
Вчера в пятницу, 2 августа, торги на межбанке закрылись:
с долларом на уровне 25.57/25.59 грн,
евро – 28.34/28.36 грн,
российский рубль – 0.3919/0.3923 грн.
В банках Украины средний обменный курс доллара в последний рабочий день, 2 августа, составил 25,26 грн в покупке и до 25,60 грн в продаже.
Вчера, 1 августа, действовали такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций) Нацбанка:
Золото – 356 521,26 грн
Серебро – 4 176,40 грн