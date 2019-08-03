Экономика Доллар отвоевывает свои позиции, гривна дешевеет: новый курс валют от Нацбанка

2019-08-03 14:00 432

Курс валют в Украине на субботу, 3 августа 2019 года: доллар и евро подпрыгнули, гривна опустилась

Национальный банк Украины установил такой курс валют в стране на сегодня:

100 долларов США — 2553.7711 грн;

100 евро — 2836.218 грн;

10 рублей — 3.9506

Доллар после длительно падения, «ожил» и начал восхождение. Так, он стал дороже на 19 копеек. Подскочил и евро – аж на 39 копеек. Российский рубль, наоборот, подешевел на 2 копейки.

Напомним, что в предыдущий банковский день пятницу, 2 августа, в Украине действовал следующий курс валют:

100 долларов США — 2534.9919 грн;

100 евро — 2797.8706 грн;

10 рублей — 3.9712 грн.

Вчера в пятницу, 2 августа, торги на межбанке закрылись:

с долларом на уровне 25.57/25.59 грн,

евро – 28.34/28.36 грн,

российский рубль – 0.3919/0.3923 грн.

В банках Украины средний обменный курс доллара в последний рабочий день, 2 августа, составил 25,26 грн в покупке и до 25,60 грн в продаже.

Вчера, 1 августа, действовали такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций) Нацбанка:

Золото – 356 521,26 грн

Серебро – 4 176,40 грн