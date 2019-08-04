Разумков признался, кто заменит Парубия на посту спикера Рады: теперь официально

В партии «Слуга народа» определились с кандидатурой на пост спикера Верховной Рады
Президентская партия предложит на эту должность ее лидера Дмитрия Разумкова. Об этом заявил он сам в Трускавце, передает «Интерфакс-Украина».
«На сегодняшний день партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины», — сказал он.
В свою очередь, на пост первого заместителя Рады предложат нынешнего представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.
Также недавно у президента Владимира Зеленского раскрыли подробности относительно грядущего назначения премьер-министра.
Об этом рассказал экономист, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко.
«Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве», — заявил Устенко.
По его словам, условиям, необходимым для получения должности главы правительства, соответствует очень много людей.