Политика Разумков признался, кто заменит Парубия на посту спикера Рады: теперь официально

2019-08-04 13:00 135

 

В партии «Слуга народа» определились с кандидатурой на пост спикера Верховной Рады

Президентская партия предложит на эту должность ее лидера Дмитрия Разумкова. Об этом заявил он сам в Трускавце, передает «Интерфакс-Украина».

«На сегодняшний день партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины», — сказал он.

В свою очередь, на пост первого заместителя Рады предложат нынешнего представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

Также недавно у президента Владимира Зеленского раскрыли подробности относительно грядущего назначения премьер-министра.

Об этом рассказал экономист, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко.

«Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве», — заявил Устенко.

По его словам, условиям, необходимым для получения должности главы правительства, соответствует очень много людей.

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