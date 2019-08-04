Экономика Доллар резко рванул вверх, гривна «прогнулась»: НБУ представил мрачный курс валют

2019-08-04 12:30 483

Курс валют в Украине в ближайшее время готовит гражданам неприятный сюрприз, поэтому настраиваться рекомендуют уже сейчас

Свежий прогноз был представлен Национальным банком Украины.

Так, по состоянию на 5 августа, курс доллара к гривне будет составлять 25,53 грн за американскую банкноту. Это говорит о том, что валюта подорожает сразу на 21 копейку.

За 1 евро придется выложить 28,36 гривен.

1 рубль обойдется в обменниках в 3,95 гривны.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины опубликовал данные о вкладах физических лиц (не предпринимателей) в украинских банках. По информации регулятора, депозиты в марте увеличились на 0,9% по сравнению с февралем.

В национальной валюте объем вкладов вырос на 0,7% — до 277 млрд грн, в иностранной – на 1,1% до 233 млрд.

За январь-март этого года объем вкладов увеличился на 1,7% — до 510 млрд. Портфель депозитов в гривне вырос на 3,4%, в иностранной валюте – уменьшился на 0,3%.

Напомним, появились две новые причины, по которым банковские структуры могут быть лишены лицензии.

У Нацбанка появилось два дополнительных повода для закрытия банков.

Первый: неспособность Нацбанка четко установить лицо, влияющее на управление или деятельность банка. А также ситуация, при которой кто-то владеет существенным влиянием в финучреждении, но не получил на это отдельное разрешение НБУ. То есть речь о «серых кардиналах» в банках. Тех, кто сильно влияет на их работу, однако по всем документам не являются главными акционерами и не согласовали свое влияние с центробанком.