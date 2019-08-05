Экономика Доллар и евро в Украине продолжают быстро дорожать - все курсы валют на 5 августа

2019-08-05 13:16 336

Основные иностранные валюты в стране продолжают стремительно дорожать. Средний курс доллара в украинских банках в понедельник, 5 августа, составляет 25,40-25,70 грн.

Как сообщает финпортал "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подорожал на 20 копеек, а в продаже - на 15 коп. Евровалюта также в покупке поднялась на 20 копеек, а в продаже - на четверть гривны - до 28,00-28,60 грн.

Курс российского рубля в покупке опустилсял на 10 коп., а в продаже остался прежним 0,360-0,405 грн.

Изменения произошли и на Межбанковских валютных торгах в Украине. Сегодня, 5 августа, торги открылись долларом по 25,50-25,65 грн.  Доллар в покупке подорожал на 2 коп., а в продаже - на 11 коп. Цена евро поднялась на 10 коп. в покупке и на 21 коп. - в продаже, до 28,35-28,53 грн. Российский рубль также незначительно подорожал в продаже - до 0,390-0,393 грн.

Официальный курс НБУ на 5 августа: доллар - 25,53 грн, евро - 28,36 грн., рубль - 0,395 грн.

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Экономика

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