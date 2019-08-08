Экономика Нацбанк Украины официально понизил доллар, но в обменниках ставят свой курс

2019-08-08 13:16 135

Нацбанк Украины установил на  8 августа курс доллара на уровне 25,42 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 17 копеек. При этом столичные обменники никак не отреагировали на эти официальные данные. После затяжного падения и резкого взлета, курс удерживается в диапазоне 25,60 - 25, 95 грн за доллар.

Тем временем, официально на 14 копеек подешевело и евро, сегодня по данным НБУ эта валюта стоит 28,48 грн.

Курс российского рубля несколько снизился и составляет 0,390 грн.

Напомним, межбанковские валютные торги в Украине сегодня открылись долларом по 25,25-25,35 грн. Доллар в покупке подешевел на 5 коп., а в продаже остался неизменным. Цена евро опустилась на 7 коп. в покупке и на 1 коп. — в продаже, до 28,28-28,40 грн. Российский рубль также незначительно изменился — до 0,386-0,388 грн.

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