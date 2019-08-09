Спорт Заря добилась результативной ничьей в квалификациии Лиги Европы

2019-08-09 10:39 237

Луганская Заря на выезде в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы разошлась результативной ничьей с болагрским клубом.

Игра была спокойной с минимум голевых моментов с обеих сторон. Первыми забили игроки ЦСКА с первого же своего момента - на 13 минуте отметился Эвандро, хлестко пробив с метров 10 в девятку. Заря отыгралась в компенсированное к первому тайму время – после прострела Хомчановского мяч попал в руку защитнику, а Владлен Юрченко реализовал пенальти. Во втором тайме голов команды не забили, уделив больше внимание обороне своих ворот. Больше это касается даже Зари, которая играла на удержание, не спешила идти вперед и добилась комфортной выездной ничьи.

Ответный матч между Зарей и ЦСКА пройдет 15 августа в Запорожье.

ЦСКА София — Заря 1:1 СТАТИСТИКА МАТЧА