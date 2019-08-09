Спорт Заря добилась результативной ничьей в квалификациии Лиги Европы

2019-08-09 10:39 237

Луганская Заря на выезде в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы разошлась результативной ничьей с болагрским клубом.

Игра была спокойной с минимум голевых моментов с обеих сторон. Первыми забили игроки ЦСКА с первого же своего момента - на 13 минуте отметился Эвандро, хлестко пробив с метров 10 в девятку. Заря отыгралась в компенсированное к первому тайму время – после прострела Хомчановского мяч попал в руку защитнику, а Владлен Юрченко реализовал пенальти. Во втором тайме голов команды не забили, уделив больше внимание обороне своих ворот. Больше это касается даже Зари, которая играла на удержание, не спешила идти вперед и добилась комфортной выездной ничьи.

Ответный матч между Зарей и ЦСКА пройдет 15 августа в Запорожье.

ЦСКА София — Заря 1:1 СТАТИСТИКА МАТЧА

  • Голы: Эвардо, 13 — Юрченко (пен.), 45.
  • ЦСКА София: Черняускас — Занев, Томас, Альбентоса — Жеферсон (Соломон, 77), Малинов, Бикель, Туритсов (Фаббрини, 63) — Эвандро (Кэри, 83), Родригеш, Соу.
  • Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханни, Михайличенко — Кочергин, Иванисеня (Арвеладзе), Лунев (Леднев, 66)— Юрченко (Русин, 66), Будковский, Хомченовский.
  • Предупреждения: Бикель, Малинов, Фаббрини — Тымчик, Абу Ханни
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