Спорт УЕФА наказал украинского футболиста за расизм

2019-08-10 10:30 123

 

Европейский футбольный союз (УЕФА) наказал за расизм украинского вратаря латвийского клуба "Вентспилс" Константина Махновского, информирует УЕФА.

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА применил по отношению к 30-летнему украинцу штрафные санкции за проявления расизма. На последних минутах матча Махновский на расовой почве оскорбил сенегальца Амаду Самба и в игре получил прямую красную карточку.

Сам Самба также получил два матча "бана" за неспортивное поведение.

Отмечается, что в третьем раунде квалификации ЛЕ "Вентспилс" на своем поле проиграл "Витории" со счетом 0: 3.

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