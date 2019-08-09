Экономика Украина выбыла из числа крупнейших торговых партнеров России

2019-08-10 14:00 186

 

По данным российской таможни, с 2014 года торговый оборот России с Украиной упал почти втрое

За последние пять лет товарооборот Украины и России значительно сократился, из-за чего Украина вышла из десятки крупнейших торговых партнеров РФ. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные российской таможни.

Согласно таможенным данным, с 2014 года торговый оборот России с Украиной упал почти втрое – с $18,5 млрд до $6,9 млрд за первую половину этого года. Из-за этого Украина выбыла из ТОП-10 крупных торговых партнеров России, а ее место занял Казахстан.

При этом издание отмечает, что Россия за последние пять лет сократила объемы торговли на 20% - до $317,5 млрд. Главными причинами этому послужили санкции Запада и падение мировых цен на нефть.

По данным украинской таможни, товарооборот Украины за первые семь месяцев 2019 года вырос на 7%, до $61,74 млрд. Главные торговые партнеры Украины – страны Европейского союза, товарооборот с которыми вырос на 6%, и составил $26,23 млрд. Торговля со странами СНГ сократилась на 3% - до $10,91 млрд.

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