Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ

Курс валют вначале следующей недели готовит настоящую «революцию», посокльку гривна пойдет в атаку
Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.
Так, курс валют на следующую неделю был установлен на следующем уровне.
100 долларов США – 2509,0813 гривны (-22,5748);
100 евро – 2809,6692 гривны (-24,0135).
Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины опубликовал данные о вкладах физических лиц (не предпринимателей) в украинских банках. По информации регулятора, депозиты в марте увеличились на 0,9% по сравнению с февралем.
За январь-март этого года объем вкладов увеличился на 1,7% — до 510 млрд. Портфель депозитов в гривне вырос на 3,4%, в иностранной валюте – уменьшился на 0,3%.
Напомним, появились две новые причины, по которым банковские структуры могут быть лишены лицензии.
Первый: неспособность Нацбанка четко установить лицо, влияющее на управление или деятельность банка. А также ситуация, при которой кто-то владеет существенным влиянием в финучреждении, но не получил на это отдельное разрешение НБУ. То есть речь о «серых кардиналах» в банках. Тех, кто сильно влияет на их работу, однако по всем документам не являются главными акционерами и не согласовали свое влияние с центробанком.