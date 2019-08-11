Экономика Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ

2019-08-11 11:30 759

 

Курс валют вначале следующей недели готовит настоящую «революцию», посокльку гривна пойдет в атаку

Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.

Так, курс валют на следующую неделю был установлен на следующем уровне.

100 долларов США – 2509,0813 гривны (-22,5748);

100 евро – 2809,6692 гривны (-24,0135).

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины опубликовал данные о вкладах физических лиц (не предпринимателей) в украинских банках. По информации регулятора, депозиты в марте увеличились на 0,9% по сравнению с февралем.

 В национальной валюте объем вкладов вырос на 0,7% — до 277 млрд грн, в иностранной – на 1,1% до 233 млрд.

За январь-март этого года объем вкладов увеличился на 1,7% — до 510 млрд. Портфель депозитов в гривне вырос на 3,4%, в иностранной валюте – уменьшился на 0,3%.

Напомним, появились две новые причины, по которым банковские структуры могут быть лишены лицензии.

 У Нацбанка появилось два дополнительных повода для закрытия банков.

Первый: неспособность Нацбанка четко установить лицо, влияющее на управление или деятельность банка. А также ситуация, при которой кто-то владеет существенным влиянием в финучреждении, но не получил на это отдельное разрешение НБУ. То есть речь о «серых кардиналах» в банках. Тех, кто сильно влияет на их работу, однако по всем документам не являются главными акционерами и не согласовали свое влияние с центробанком.

 

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