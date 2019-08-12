Экономика Что происходит с долларом и евро - как изменится курс в ближайшие дни

2019-08-12 12:16 120

Средний курс доллара в украинских банках  составляет 25,10-25,45 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин".

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке и в продаже подешевел на 5 коп. Евровалюта в покупке и в продаже подорожала на 7 коп., до 28,12-28,67 грн. Курс российского рубля подешевел — до 0,360-0,395 грн.

Вместе с тем Межбанковские валютные торги  12 августа открылись долларом по 25,20-25,30 грн. Об этом сообщает финансовый портал IBC.ua.

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар подешевел в покупке на 1 коп., а в продаже – на 6 коп.

Евро подорожал в покупке на 1 коп., в продаже - на 7 коп., до 28,22-28,34 грн.

Стоимость российского рубля незначительно изменилась, - 0,385-0,387 грн.

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Что происходит с долларом и евро - как изменится курс в ближайшие дни 2019-08-12 12:16 120
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