Экономика Доллар ниже 25 гривен: каким будет курс валют в ближайшее время

2019-08-12 21:00 240

Снижение стоимости доллара и евро продолжается. За прошедшие выходные американская валюта подешевела на 22 копейки, а европейская — на 24 копейки. В понедельник, 12 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,09 гривен за доллар и 28,09 гривен за евро. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,17 гривни, а продают — по 25,46 гривни. Средний курс покупки наличного евро составляет 28,11 гривни, продажи — 28,54 гривни.

«Если на позапрошлой неделе доллар рос, то на прошлой он вновь вернулся к снижению — рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Американская валюта подешевела к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,5−2,0%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,54 грн до 25,09 грн (-1,7%). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,63−25,67 до 25,14−25,16 (-1,9%/-2,0%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 25,52−25,85 до 25,13−25,44 (-1,5%/-1,6%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,3%.

В первый день прошлой недели доллар еще рос, но уже со вторника перешел к устойчивому снижению, которое продолжается вплоть до сегодняшнего дня. Наиболее сильное падение американской валюты пришлось на прошлые вторник и среду. Причины укрепления гривни сохраняются прежними: спрос нерезидентов на гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и высокие цены на продукцию традиционного экспорта.

На начавшейся неделе мы ожидаем продолжение укрепления гривни. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8−25,1 грн".

Дальнейшее укрепление национальной валюты прогнозируют и другие эксперты.

«Банковский курс украинской гривни в понедельник немного откатывается вверх, достигнув отметки 25,2 грн за доллар, — сообщил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Падение стоимости руды и металлов на мировых площадках беспокоит рынок, поскольку формирует девальвационные риски. Ослабление гривни произошло на фоне сообщений о том, что Государственная служба статистики Украины зафиксировала дефляцию в стране второй месяц подряд. Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,6%. Такое поведение цен традиционно для июля, однако нынешнее снижение цен оказалось выше средних уровней.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет находится в диапазоне 25−25,15 грн за доллар. Во вторник, 13 августа, состоится очередной аукцион по размещению ОВГЗ, к которому нерезиденты готовятся, продавая валюту".