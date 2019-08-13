Мир фото Жила еще за королей: в Гренландии обнаружили 500-летнюю акулу

2019-08-13 19:30 54

 

В Гренландии ученые нашли 500-летнюю полярную акулу, длина которой составила 5,4 метра, сообщает The Sun.

Эксперты утверждают, что средняя продолжительность жизни полярной акулы составляет 272 года. Самые крупные известные особи максимально достигали 7,3 метра и весить до полутора тонн.

В среднем же длина этих акул колеблется в пределах 2,44-4,8 метра, а вес не превышает 400 килограммов.

"Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", - рассказал профессор Ким Пребел.

Возраст особи определили по размеру, так как гренландские акулы растут всю жизнь.

Теперь ученые занялись изучением ДНК самой старой акулы, чтобы выяснить, какие гены отвечают за столь долгую жизнь у вида.

Известно, что найденный хищник родился еще в 1505 году. Тогда в Великобритании еще правил Генрих VIII.

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