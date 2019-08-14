Экономика В НБУ назвали "красную линию" по валютному рынку

2019-08-14 21:00 342

 

Нацбанк не намерен отступать от главного своего принципа в курсовой политике - отмене плавающего курса.

Национальный банк не намерен возвращаться к политике фиксированого курса гривны. Об этом заявил Владимир Лепушинський, заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ, сообщает пресс-служба регулятора в среду, 14 августа.

Он отметил, что фиксация обменного курса, даже временная, относится к категории простых и быстрых решений, однако явно не относится к наиболее результативным в длительной перспективе.

"Нарушение своих же принципов для Национального банка - это красная линия, которую он не намерен пересекать", - добавил он.

Лепушинський напомнил, что в июле 2019 года обменный курс гривны к доллару пробил очередную "психологическую черту" 25 грн/доллар, в очередной раз сломав сезонный тренд девальвации гривны. Те, кто "традиционно" ожидал обесценивания гривны, начиная со второй половины лета, ошиблись.

"Достаточно громко зазвучали призывы отдельных экспертов к Национальному банку увеличить объемы покупки валюты и остановить ревальвацию. По их мнению, такое стремительное усиление национальной валюты вредит экономике, а действия НБУ, который не препятствовал усилению гривны, является непонятным", - написал представитель НБУ.

Однако, он отметил, что искусственное удержание обменного курса от ревальвации через полный выкуп валюты НБУ противоречит намерения снизить инфляцию до цели в 5%. Преднамеренное противодействие укреплению гривни за благоприятной ситуации на валютном рынке сделает невозможным снижение инфляционных ожиданий.

"Одинаковая вероятность изменения обменного курса в обе стороны (как девальвации, так и ревальвации) - необходимое условие укрепление доверия к гривне и снижению долларизации экономики", - добавил Лепушинський.

Как сообщалось, Нацбанк за укрепление гривны критиковала министр финансов Оксана Маркарова.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Нацбанке пояснили, почему после укрепления гривны ничего не подешевело

2019-08-14 09:40 879

Нацбанк резко перестал скупать доллар и евро - что будет с курсом основных валют

2019-08-12 14:46 9204

Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ

2019-08-11 11:30 45603

Разумков заявил, что перед введением в Украине рынка земли нужно поменять законодательную базу

2019-08-08 21:30 894

Еще новости в разделе "Экономика"

В НБУ назвали "красную линию" по валютному рынку

2019-08-14 21:00 342

В Нацбанке пояснили, почему после укрепления гривны ничего не подешевело

2019-08-14 09:40 879

Экономика страны рухнула из-за новостей о поражении президента на будущих выборах

2019-08-13 15:14 489

Доллар впервые за много лет ниже 25 гривен: каким будет курс валют в ближайшее время

2019-08-13 08:11 2712
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

В НБУ назвали "красную линию" по валютному рынку 2019-08-14 21:00 342
В Нацбанке пояснили, почему после укрепления гривны ничего не подешевело 2019-08-14 09:40 879
Экономика страны рухнула из-за новостей о поражении президента на будущих выборах 2019-08-13 15:14 489
Доллар впервые за много лет ниже 25 гривен: каким будет курс валют в ближайшее время 2019-08-13 08:11 2712

Лента

22:00 Путин ждет Зеленского в Москве
21:30 В Украине хотят отменить необходимость согласия всех жильцов для сноса хрущевок
21:00 В НБУ назвали "красную линию" по валютному рынку
20:30 Пешеходные переходы в Украине оборудуют по новой технологии
20:00 В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов
19:45 В курятине Добкина нашли сальмонеллу
видео 19:30 На заседании депутатов будущей Верховной Рады произошел конфликт
19:00 Зайцеву просят отпустить домой вместо 10 лет тюрьмы за ДТП с 6 погибшими
18:30 Экологи бьют тревогу: в Украине выловили очень опасных крабов
18:00 Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА