В НБУ назвали "красную линию" по валютному рынку

Нацбанк не намерен отступать от главного своего принципа в курсовой политике - отмене плавающего курса.
Национальный банк не намерен возвращаться к политике фиксированого курса гривны. Об этом заявил Владимир Лепушинський, заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ, сообщает пресс-служба регулятора в среду, 14 августа.
Он отметил, что фиксация обменного курса, даже временная, относится к категории простых и быстрых решений, однако явно не относится к наиболее результативным в длительной перспективе.
"Нарушение своих же принципов для Национального банка - это красная линия, которую он не намерен пересекать", - добавил он.
Лепушинський напомнил, что в июле 2019 года обменный курс гривны к доллару пробил очередную "психологическую черту" 25 грн/доллар, в очередной раз сломав сезонный тренд девальвации гривны. Те, кто "традиционно" ожидал обесценивания гривны, начиная со второй половины лета, ошиблись.
"Достаточно громко зазвучали призывы отдельных экспертов к Национальному банку увеличить объемы покупки валюты и остановить ревальвацию. По их мнению, такое стремительное усиление национальной валюты вредит экономике, а действия НБУ, который не препятствовал усилению гривны, является непонятным", - написал представитель НБУ.
Однако, он отметил, что искусственное удержание обменного курса от ревальвации через полный выкуп валюты НБУ противоречит намерения снизить инфляцию до цели в 5%. Преднамеренное противодействие укреплению гривни за благоприятной ситуации на валютном рынке сделает невозможным снижение инфляционных ожиданий.
"Одинаковая вероятность изменения обменного курса в обе стороны (как девальвации, так и ревальвации) - необходимое условие укрепление доверия к гривне и снижению долларизации экономики", - добавил Лепушинський.
Как сообщалось, Нацбанк за укрепление гривны критиковала министр финансов Оксана Маркарова.