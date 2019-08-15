Спорт Фанаты Динамо в бешенстве - стало известно, кого сегодня назначат главным тренером

2019-08-15 09:10 135

Как стало известно Football.ua, руководство киевского Динамо определилось с новым главным тренером. Им станет Алексей Михайличенко.

Интересно, что Михайличенко станет полноценным тренером первой команды Динамо. Сегодня, 15 августа об этом будет объявлено официально. Новый наставник сразу примет команду и приступит к работе.

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Специалист сменит Александра Хацкевича, который вчера подал в оставку в связи с третьим подряд вылетом команды из ЛЧ и массовым недовольством его работой со стороны болельщиков столичного гранда. Ранее также на пост главного тренера Динамо обсуждались кандидатуры Александра Заварова и Юрия Вернидуба.

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Напомним, в данное время 56-летний Михайличенко работает на посту спортивного директора "Динамо". Ранее он уже возглавлял "Динамо" (2002-2004 г), выиграл 2 чемпионата, 1 Кубок и 1 Суперкубок Украины. Был уволен в 2004 году после того, как в первом матче квалификации Лиги чемпионов "Динамо" дома уступило "Трабзонспору" – 1:2. Сменил его на тренерском мостике Йожеф Сабо, который на выезде взял у турецкой команды реванш (2:0) и вывел киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов.

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