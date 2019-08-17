Экономика Гривна вырвалась вперед, доллар ослаб: новый курс от НБУ

2019-08-17 10:39 117

Курс валют в Украине на субботу, 17 августа 2019 года: доллар опустился, гривна в лидерах

Национальный банк Украины установил такой курс валют в стране на сегодня:

100 долларов США — 2514.2848 грн;

100 евро — 2784.8218 грн;

10 рублей — 3.8097 грн.

Американская валюта на выходных решила «отдохнуть» и не конкурировать с гривной. Так, доллар стал дешевле на 18 копеек. Евро решил взять пример с доллара и тоже опустился – на 39 копеек. Российский рубль также подешевел – на 75 копеек.

Напомним, что в предыдущий банковский день пятницу, 16 августа, в Украине действовал следующий курс валют:

100 долларов США — 2532.1651 грн;

100 евро — 2823.3641 грн;

10 рублей — 3.8430 грн.

Вчера, в последний рабочий день, торги на межбанке закрылись:

с долларом на уровне 25.16/25.19 грн,

евро – 27.86/27.89 грн,

российский рубль – 0.3796/0.3802 грн.

В банках Украины средний обменный курс доллара 16 августа составил 25,10 грн в покупке и до 25,35 грн в продаже.