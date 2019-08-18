Гривна разнесет доллар в пух и прах: новый курс валют

Курс валют в воскресенье готовит украинцам настоящий сюрприз, поскольку гривна «похоронит» доллар
Об этом сообщает издание «Минфин».
Так, котировки доллара снизятся с 25,3 до 25,15. Продажа будет в пределах 25,35-25,45.
«Кросс-курс пары евро/доллар на вечер 16 августа находится около отметки 1,1096 доллара за евро», — подчеркивается в сообщении.
По мнению экспертов, валютный рынок дальше будут ждать «качели».
«Международный валютный рынок продолжает сильно лихорадить и вероятность колебаний пары евро/доллар сегодня на азиатской (ночной для Украины сессии) — высокая. Соотношение данной пары отражается и на котировках этих валют к гривне», — подчеркивается в сообщении.
В национальной валюте объем вкладов вырос на 0,7% — до 277 млрд грн, в иностранной – на 1,1% до 233 млрд.
За январь-март этого года объем вкладов увеличился на 1,7% — до 510 млрд. Портфель депозитов в гривне вырос на 3,4%, в иностранной валюте – уменьшился на 0,3%.
У Нацбанка появилось два дополнительных повода для закрытия банков.
Первый: неспособность Нацбанка четко установить лицо, влияющее на управление или деятельность банка. А также ситуация, при которой кто-то владеет существенным влиянием в финучреждении, но не получил на это отдельное разрешение НБУ. То есть речь о «серых кардиналах» в банках. Тех, кто сильно влияет на их работу, однако по всем документам не являются главными акционерами и не согласовали свое влияние с центробанком.
Регулятор потребовал от банков лучше проверять клиентов и подаваемые документы. И расторгать с ними отношения при появлении малейших рисков.