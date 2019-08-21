Экономика Доллар и евро снова подешевели - когда закончатся валютные качели

2019-08-21 14:16 138

Нацбанк Украины установил на среду, 21 августа, курс доллара на уровне 25,13 грн.

Как указано на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 4 коп. Евро упал в цене на 12 коп. и составляет 27,83 грн.

Курс российского рубля также несколько снизился - 0,376 грн.

Интересно, что средний курс доллара в украинских банках не изменился ни в покупке, ни в продаже. Он составляет 25,05-25,35 грн.  Евровалюта в покупке и продаже также осталась неизменной - 27,70-28,20 грн.

Финансовые аналитики говорят, что спекулянты массово обменяли доллары на гривны и купили ценные бумаги. Этим было обусловлено падение курса доллара до психологической отметки в 25 грн. Но уже осенью ожидается обратный процесс - погашение облигаций и обмен гривны на валюту, что приведет к росту курса доллара и евро.

Третья декада октября и первая декада ноября текущего года ознаменуется ростом курса доллара. После значительного укрепления гривны, осенью 2019 года ожидается рост курса доллара.

«Время, когда стоит ожидать этой ситуации, - третья декада октября и первая декада ноября текущего года», - прогнозирует международный экономический эксперт, председатель ОО «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук.

Нынешнее же укрепление украинской национальной валюты, по его словам, имеет исключительно спекулятивную основу: «На Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили облигации внутреннего государственного займа».

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