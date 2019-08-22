Экономика Что будет с долларом, евро и гривной до конца года - прогнозы украинских банкиров

2019-08-22 10:41 135

Восени 2019 року очікується збереження волатильності курсу. Про це повідомили банкіри під час круглого столу у Києві.

«Що може вплинути на курс восени, підштовхнути до невеликого зростання, так це сезонне збільшення активності імпортерів. Але я не думаю, що воно матиме сильний вплив. І той факт, що ми очікуємо значну виручку від аграріїв і металургійної продукції, буде згладжувати цю тенденцію. Я не бачу серйозних причин для девальвації гривні. Курс буде плюс-мінус триматися в цьому коридорі», – говорить начальник управління казначейства Банку Форвард Наталя Шишацька.

Фактор сезонності на валютному ринку стає все менш вираженим.

«Валютні зміни дозволяють експортерам та імпортерам планувати, коли вони хочуть купувати, а коли – продавати. Тому сезонність вже не така, як раніше», – підкреслює голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов.

На його думку, вплив на ринок чинитиме продовження програми МВФ і реформ: «З плюсів це буде призводити до зниження ставок і збільшення кредитування економіки».

І хоча значну девальвацію банкіри восени не очікують, фактора сезонності піків попиту і пропозиції валюти уникнути не вийде.

«У нас яскраво виражена сезонність. Коли посівна і аграрії витрачають гроші, у нас велика пропозиція доларів. Коли у нас опалювальний сезон, закупівлі газу, ми дуже залежимо від імпортної складової. Тому нам необхідно фундаментально змінювати економіку», – говорить голова правління Піреус Банку Сергій Наумов.

Ситуація на зовнішніх ринках експортної продукції поки сприяє міцній гривні.

«Ще один фактор зміцнення гривні – врожай. Можна з упевненістю говорити, що ми торішній врожай перевищимо з плюсом. Оцінки – від 73 до 77 млн ​​т. Уже в кишені врожай ранніх зернових – пшениця, ячмінь. Часто кажуть, що великий врожай – це погано, тому що ціни падають, а малий врожай – це погано, оскільки нічого експортувати. Цього разу нам знову пощастило, як пощастило також в інших речах у зовнішній торгівлі, оскільки ціни на пшеницю трохи зменшилися в цьому сезоні, і вже почався експорт зернових, який дає по $100 млн на місяць. Для українського валютного ринку це суттєва сума», – розповів головний економіст Альфа-Банку Олексій Блінов.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб вважає, що восени ризики для гривні будуть невеликими. «У короткостроковому періоді ми не бачимо значних ризиків. Можуть змінитися умови торгівлі, можуть ціни зменшитися ще більше, але це не буде катастрофічним. У режимі гнучкого курсу це чинитиме якийсь вплив на курс гривні», – зазначив він.

У цьому випадку НБУ готовий продавати валюту, якої купив від початку року майже на $3 млрд. «Минулого року, коли треба було, то ми продавали валюту, і ми будемо це робити», – зазначив він.

Президент Українського товариства фінансових аналітиків Юрій Прозоров говорить про ймовірність двох крайніх варіантів.

«Є варіант ревальвації до 20 грн, наприклад, за умови швидкого відкриття ринку землі за гривню, а це абсолютно недооцінений зараз ринок», – вважає Юрій Прозоров.

Він фіксує максимальний рівень девальвації – понад 30 грн.

«Другий обмежувач «зверху» – це курс 31 грн. Бажанням інвесторів у ОВДП нажитися «довгостроково» заважатиме девальвація. І такий курс буде для них невигідним, як і для імпортерів», – упевнений експерт.

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