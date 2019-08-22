Политика документ Зеленский ночью сделал первое мощное заявление по Крыму, Донбассу и заложникам

2019-08-22 12:15 318

Президент Украины заявил, что возвращение аннексированного Крыма, прекращение войны на Донбассе, а также освобождение всех политзаключенных и захваченных моряков станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский в ночь на четверг, 22 августа, на своей странице в ФБ.

Также глава украинского государства отметил, что "с марта 2014 года после приостановления участия России в G8 ничего не изменилось. Украинский Крым в дальнейшем оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны".