Политика документ Зеленский ночью сделал первое мощное заявление по Крыму, Донбассу и заложникам

2019-08-22 12:15 318

Президент Украины заявил, что возвращение аннексированного Крыма, прекращение войны на Донбассе, а также освобождение всех политзаключенных и захваченных моряков станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский в ночь на четверг, 22 августа, на своей странице в ФБ.

Также глава украинского государства отметил, что "с марта 2014 года после приостановления участия России в G8 ничего не изменилось. Украинский Крым в дальнейшем оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны".

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского решили максимально упростить процедуру увольнения неудобных чиновников

2019-08-22 09:40 759

В Германии отреагировали на громкое заявление Трампа о возвращении России в G8

2019-08-21 20:00 651

День Независимости - 2019: Стали известны первые подробности празднования в Киеве

2019-08-21 09:21 693

"Без паники": ГСЧС отчиталась об уровне радиации после взрыва в России

2019-08-21 08:10 639

Еще новости в разделе "Политика"

Украинские дипломаты официально призвали лидеров G7 надавить на Москву

2019-08-22 12:43 87

документ Зеленский ночью сделал первое мощное заявление по Крыму, Донбассу и заложникам

2019-08-22 12:15 318

фото На переговорах в Минске Бессмертного сменил бывший посол в Зимбабве

2019-08-22 11:14 168

У Зеленского решили максимально упростить процедуру увольнения неудобных чиновников

2019-08-22 09:40 759
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украинские дипломаты официально призвали лидеров G7 надавить на Москву 2019-08-22 12:43 87
документ Зеленский ночью сделал первое мощное заявление по Крыму, Донбассу и заложникам 2019-08-22 12:15 318
фото На переговорах в Минске Бессмертного сменил бывший посол в Зимбабве 2019-08-22 11:14 168
У Зеленского решили максимально упростить процедуру увольнения неудобных чиновников 2019-08-22 09:40 759

Лента

13:16 Арестован мужчина, который снимал девушек с метро и выкладывал видео на порносайты
12:57 Налоговая мафия: Как фискалы Алексей Кавылин и Юлиана Козаченко воротят миллионами
12:43 Украинские дипломаты официально призвали лидеров G7 надавить на Москву
документ 12:15 Зеленский ночью сделал первое мощное заявление по Крыму, Донбассу и заложникам
АНОНС 11:43 Национальная опера открывает свой 152-й сезон - что посмотреть в сентябре
фото 11:14 На переговорах в Минске Бессмертного сменил бывший посол в Зимбабве
10:41 Что будет с долларом, евро и гривной до конца года - прогнозы украинских банкиров
10:13 Сегодня начали действовать новые штрафы и конфискация авто для "евробляхеров"
09:40 У Зеленского решили максимально упростить процедуру увольнения неудобных чиновников
09:12 Украинских политзаключенных перевели в СИЗО Лефортово - готовят к выдаче