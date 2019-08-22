Спорт "Попытаемся снять проклятье" - Шевченко о сегодняшнем матче плей-офф Лиги Европы

2019-08-22 15:14 42

Голкипер луганской Зари Никита Шевченко прокомментировал предстоящую встречу в Лиге Европы с Эспаньолом.

"Все мы прекрасно знаем, какой нам достался соперник. Эспаньол играет в одной из самых сильных европейских лиг. Будем биться, оставлять на поле все силы, чтобы добиться результата. Стадия плей-офф является для нас каким-то проклятьем, и попытаемся снять это проклятье.

Как настроение в команде? В команде отличное настроение. Все живут игрой и все хотят проявить себя, дать бой. Как говорится, сдать экзамен и проверить себя на фоне такого соперника", - отметил Шевченко на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, первый матч плей-офф Лиги Европы Эспаньол - Заря пройдет в Испании 22 августа.