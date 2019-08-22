Спорт "Попытаемся снять проклятье" - Шевченко о сегодняшнем матче плей-офф Лиги Европы

2019-08-22 15:14 42

Голкипер луганской Зари Никита Шевченко прокомментировал предстоящую встречу в Лиге Европы с Эспаньолом.

"Все мы прекрасно знаем, какой нам достался соперник. Эспаньол играет в одной из самых сильных европейских лиг. Будем биться, оставлять на поле все силы, чтобы добиться результата. Стадия плей-офф является для нас каким-то проклятьем, и попытаемся снять это проклятье.

Как настроение в команде? В команде отличное настроение. Все живут игрой и все хотят проявить себя, дать бой. Как говорится, сдать экзамен и проверить себя на фоне такого соперника", - отметил Шевченко на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, первый матч плей-офф Лиги Европы Эспаньол - Заря пройдет в Испании 22 августа. 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Вступил в силу закон об электромобилях: зеленые номера, новые знаки, штрафы и паркоместа

2019-08-09 18:29 1905

Заря добилась результативной ничьей в квалификациии Лиги Европы

2019-08-09 10:39 906

Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

2019-08-01 19:00 1092

скандал Футболист сборной Украины проигнорировал Шеву и сбежал в Россию

2019-07-04 19:30 2196

Еще новости в разделе "Спорт"

"Попытаемся снять проклятье" - Шевченко о сегодняшнем матче плей-офф Лиги Европы

2019-08-22 15:14 42

Виктор Леоненко: Михайличенко ничего не поменяет

2019-08-19 21:00 738

В "Динамо" появился новый главный тренер

2019-08-15 18:30 957

Фанаты Динамо в бешенстве - стало известно, кого сегодня назначат главным тренером

2019-08-15 09:10 18045
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

"Попытаемся снять проклятье" - Шевченко о сегодняшнем матче плей-офф Лиги Европы 2019-08-22 15:14 42
Виктор Леоненко: Михайличенко ничего не поменяет 2019-08-19 21:00 738
В "Динамо" появился новый главный тренер 2019-08-15 18:30 957
Фанаты Динамо в бешенстве - стало известно, кого сегодня назначат главным тренером 2019-08-15 09:10 18045

Лента

15:14 "Попытаемся снять проклятье" - Шевченко о сегодняшнем матче плей-офф Лиги Европы
14:45 В Киеве объявлена пожарная опасность 4 класса, в области еще выше
14:13 Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик пояснил, что и кому принесло перемирие на Донбассе
13:44 Стало известно, почему украинцы не ринулись массово скупать подешевевший доллар
13:16 Арестован мужчина, который снимал девушек с метро и выкладывал видео на порносайты
12:57 Налоговая мафия: Как фискалы Алексей Кавылин и Юлиана Козаченко воротят миллионами
12:43 Украинские дипломаты официально призвали лидеров G7 надавить на Москву
документ 12:15 Зеленский ночью сделал первое мощное заявление по Крыму, Донбассу и заложникам
АНОНС 11:43 Национальная опера открывает свой 152-й сезон - что посмотреть в сентябре
фото 11:14 На переговорах в Минске Бессмертного сменил бывший посол в Зимбабве