Экономика Что будет с курсом доллара и ценами осенью: прогноз экспертов

2019-08-22 18:30 132

Эксперты озвучили прогноз курса доллара на осень и рассказали, что будет с ценами в Украине

Курс доллара осенью 2019 сильно не изменится, а цены будут расти, но не значительно. Такой прогноз дают эксперты.

Так, по словам кандидата экономических наук, финансового аналитика системы по проверке контрагентов YouControl Романа Корнилюка, летняя ревальвация гривны хоть и всколыхнула в очередной раз Украину, но является вполне ожидаемым явлением, которое повторяется уже пять лет подряд. Однако, говорит эксперт, что произойдет с курсом осенью - сложно спрогнозировать точно.

Что будет с курсом доллара в Украине осенью

Роман Корнилюк в комментарии Styler отметил, что "движение доллара" будет зависеть от очень большого количества факторов, в том числе от возможных изменений в глобальной экономике.

"Если обратиться к внутренним факторам, то, с одной стороны, на курс доллара будет влиять состояние ключевых рынков украинского экспорта. С другой, важным фактором может стать новое правительство и его политика, проведение структурных реформ. Какими они будут - пока неизвестно, как и то, на каких принципах будет строиться взаимодействие с регулятором валютного рынка - НБУ", - говорит кандидат экономических наук.

Аналитик подметил, что ревальвация гривны весной и летом и дальнейшая ее девальвация осенью - тренд последних лет.

"Но полностью перенести этот опыт в этом году - будет некорректно. Например, если сигналы относительно структурных реформ и рынка земли нового правительства будут благоприятными для инвесторов, гривна может усилиться. Если же получим рост нестабильности на международных рынках - это может вызвать падение экспортной выручки и ослабления курса национальной валюты", - добавил Корнилюк.

Что будет с ценами осенью

По словам Корнилюка, в первую очередь курсовые колебания повлияют на стоимость импортных товаров. Вполне возможно, что они могут подешеветь, но это произойдет только в случае продолжения ревальвации гривны. Но поскольку продавцы помнят о тенденции роста курса доллара осенью, они не спешат снижать цены.

О том, что цены на товары особо не изменятся говорит эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика Сергей Рачинский. Но, все же, будет наблюдаться несущественный рост цен из-за сокращения производства вследствие падения деловой активности "из-за непомерных налогов и избыточного государственного регулирования".

"Деловая активность, в свою очередь, будет падать из-за низкого уровня экономической свободы. Украина много лет занимает очень низкие позиции в международных рейтингах по этому показателю. Рост курса доллара осенью, после окончания отпусков, практически не повлияет на цены из-за ограниченной покупательной способности населения. Негативно на состоянии экономики будут отражаться попытки правительства влиять на курс доллара, в частности, искусственно поддерживать его", - считает Рачинский.