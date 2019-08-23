Экономика Гривна снова быстро дорожает - курсы доллара и евро ощутимо упали

2019-08-23 13:46 327

Средний курс доллара в украинских банках в пятницу, 23 августа, составляет 25,00-25,25 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке подешевел на 5 коп., а в продаже - на 8 коп.

Евровалюта в покупке подешевела на 14 коп., а в продаже - на 20 коп. и составила 27,56-28,00 грн. А курс российского рубля немного понизился в покупке и вырос в продаже — до 0,350-0,390 грн.

Подобная ситуация и на межбанковских валютных торгах. 23 августа торги на Межбанке открылись долларом по 24,96-25,07 грн. Как  сообщает финпортал IBC, по сравнению с закрытием торгов днем ранее, доллар в покупке подешевел на 5 коп., а в продаже - на 1 коп.

Евро в покупке также подешевело на 9 коп., а в продаже - на 2 коп. К открытию торгов его курс составил 27,61-27,74 грн.

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