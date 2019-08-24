Доллар дорвался «до власти», гривна подешевела: представлен новый курс валют

Курс валют в Украине на субботу, 24 августа 2019 года: доллар подскочил, гривна подешевела
Национальный банк Украины установил такой курс валют в стране на сегодня:
100 долларов США — 2506.2890 грн;
100 евро — 2773.2088 грн;
10 рублей — 3.8203 грн.
Американская валюта на выходных немного подпрыгнула и стала дороже на 2 копейки. Евро, наоборот, упал в цене на 2 копейки. Российский рубль подорожал на 1 копейку.
Напомним, что в предыдущий банковский день пятницу, 23 августа, в Украине действовал следующий курс валют:
100 долларов США — 2504.2697 грн;
100 евро — 2775.4821 грн;
10 рублей — 3.8163 грн.
Вчера торги на межбанке закрылись:
с долларом на уровне 25.09/25.12 грн,
евро – 27.77/27.80 грн,
российский рубль – 0.3796/0.3804 грн.
В банках Украины средний обменный курс доллара 23 августа, в пятницу, составил 25,00 грн в покупке и до 25,25 грн в продаже.
Вчера, в четверг, действовали такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций) Нацбанка:
Золото – 375 314,90 грн
Серебро – 4 284,81 грн