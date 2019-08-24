Экономика Доллар дорвался «до власти», гривна подешевела: представлен новый курс валют

2019-08-24 08:54 138

Курс валют в Украине на субботу, 24 августа 2019 года: доллар подскочил, гривна подешевела

Национальный банк Украины установил такой курс валют в стране на сегодня:

100 долларов США — 2506.2890 грн;

100 евро — 2773.2088 грн;

10 рублей — 3.8203 грн.

Американская валюта на выходных немного подпрыгнула и стала дороже на 2 копейки. Евро, наоборот, упал в цене на 2 копейки. Российский рубль подорожал на 1 копейку.

Напомним, что в предыдущий банковский день пятницу, 23 августа, в Украине действовал следующий курс валют:

100 долларов США — 2504.2697 грн;

100 евро — 2775.4821 грн;

10 рублей — 3.8163 грн.

Вчера торги на межбанке закрылись:

с долларом на уровне 25.09/25.12 грн,

евро – 27.77/27.80 грн,

российский рубль – 0.3796/0.3804 грн.

В банках Украины средний обменный курс доллара 23 августа, в пятницу, составил 25,00 грн в покупке и до 25,25 грн в продаже.

Вчера, в четверг, действовали такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций) Нацбанка:

Золото – 375 314,90 грн

Серебро – 4 284,81 грн