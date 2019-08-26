Экономика Фондовые биржи Токио, Шанхая и Гонконга обрушились - Азия на грани кризиса

2019-08-26 21:00 225

Сегодня рынок ценных бумаг в Токио показал беспрецедентное падение котировок на фоне усиления торговой войны между США и Китаем.

По данным агентства Киодо, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, на открытии биржи снизился на 500 пунктов, или на 2,5% по сравнению с показателями пятницы - до отметки 20238,28.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, упал на 30,17 пункта, или на 2,01% - до отметки 1472,08.

Падение коснулась акций практически всех отраслей, в наибольшей степени это транспорта, нефтяной и угольной отраслей.

Также падением открылись торги на Гонконгской фондовой бирже. Основной индекс биржи Hang Seng после открытия торгов упал на 3,12% - до 25362,87 пункта.

Кроме того, снижением деловой активности и падением котировок отреагировали биржи материкового Китая. Основные индексы фондовых площадок Шанхая и Шэньчжэня к концу утренней торговой сессии оказались в негативной зоне.

Индекс Shanghai Composite, отражающий общую ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал по итогам завершившейся утренней торговой сессии на 0,95%, до отметки 2869,81 пункта. Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, индекс Shenzhen Component, опустился на 0,72%, до отметки 9295,35 пункта.

Торговый день на биржах в Шанхае и Шэньчжэне начался со значительного падения котировок. Основные индексы при открытии торгов упали на 1,60% и 1,93% соответственно. К обеду показатели несколько улучшились, но из негативной зоны не вышли.

Так азиатский фондовый рынок отреагировал на усилившуюся конфронтацию США и Китая в торговом споре.