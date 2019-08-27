Экономика Во что вкладывают деньги западные инвесторы и какие отрасли обходят стороной

2019-08-28 20:29 162

Госслужба статистики обнародовала предварительные данные о капитальных инвестициях за первое полугодие квартале 2019 года. По данным статистического ведомства, инвестиции выросли за полугодие на 12,3%, в то время как в первом квартале наблюдался рост на 17,8%.

Данные Госстата свидетельствуют, что наиболее привлекательными для инвестиций были такие отрасли, как Временное размещение и организация питания, Профессиональная, научная и техническая деятельность и Искусство, спорт, развлечения и отдых.

Изменение капитальных инвестиций по видам экономической деятельност за первое полугодие 2019 года: