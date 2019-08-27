Экономика Какого курса доллара ждать украинцам через неделю: прогноз эксперта

2019-08-27 19:30 108

За неделю с 20 по 27 августа на разных сегментах валютного рынка доллар к гривне изменился незначительно и разнонаправленно.

Так, официальный курс доллара снизился с 25,18 грн до 25,06 грн, спрос/предложение на межбанке – выросли с 25,15/25,18 до 25,18/25,22, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках упали с 25,07/25,32 до 24,97/25,25. Такие данные предоставил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Разнонаправленное и незначительное по амплитуде изменение курса за неделю, как обычно, говорит о том, что доллар по отношению к гривне нашел временное равновесие вблизи текущего уровня, совершает вокруг него небольшие колебания, и в краткосрочной перспективе останется вблизи текущих значений. На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках – по 24,9/25,2 грн», – прогнозирует Иосуб.