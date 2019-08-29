Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности главы Генеральной прокуратуры. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на странице в Facebook.
"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора", - написала Сарган.
Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, когда новая Верховная Рада приступит к работе.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру Руслана Рябошапки рассматривают на должность генпрокурора.