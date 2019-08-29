Политика видео Зеленский пригрозил новой Раде роспуском

2019-08-29 21:00 264

Президент выступил с короткой речью перед новоназначенными парламентариями, призвав их к активной работе.

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде в четверг, 29 августа, заявил о возможности досрочного роспуска Верховной Рады нынешнего созыва.

Он попросил нардепов не допускать прогулы и кнопкодавство, а сосредоточиться на ежедневной работе.

"Или вы войдете в историю как парламент, который проработал менее одного года. Я знаю, что распускать Раду не так страшно. Но искренне верю, что этого не произойдет", - заявил Зеленский.

"Уважаемые народные депутаты, уважаемые украинцы, во-первых, я хочу обратиться к вам. Пожалуйста, садитесь. Пожалуйста, давайте меньше лишних диалогов, давайте работать, давайте уже голосовать. Я вас очень прошу, народ ждет. Хорошо? Меньше смсок, пожалуйста, больше законов. Мы все ждем", - добавил президент.