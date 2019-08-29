Мир Новолуние 30 августа: как правильно провести этот день

2019-08-30 07:30 159

Это прекрасный день для того, чтобы провести подготовку для большого проекта. Поскольку Луна будет находиться в Деве, а это очень практичный знак, то дела будут идти «как по маслу». Также 30 августа прекрасно подойдет и для налаживания контактов, восстановления «сожженных мостов», а также исправить ошибки и устроить борьбу с комплексами. Эти сутки будто созданы для того, чтобы сделать свой первый шаг на счастливый старт.

Астрологи рекомендуют не отказывать в этот день в помощи друзьям и коллегам. Уже в скором времени ваши добрые поступки вернутся к вам сторицей. Однако благодетельностью ради галочки заниматься не стоит. Ваши намерения должны быть искренними и идти от чистого сердца.

Второе Новолуние также будет крайне удачно и для финансовых дел. Можно возвращать долги, открывать депозиты, начинать накопления, просить о повышении.

Также успешными будут и дела связанные с землей. 30 августа- прекрасный день для творчества и саморазвития.

Несмотря на асе положительные аспекты Второго августовского Новолуния, некоторых вещей всё же лучше избегать. В этот день не место чрезмерному эгоизму, но также не пренебрегайте и своими интересами. Придерживайтесь «золотой середины». Астрологи рекомендуют избегать депрессивных мыслей и мрачного настроения в этот день. Это лишь навредит планам.

Не позволяйте также негативу овладеть вами. В противном случае вам придется провести следующий месяц в плохом расположении духа.