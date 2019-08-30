Экономика Доллар продолжил «восхождение», гривна дешевеет: новый курс от НБУ

2019-08-30 09:30 393

Курс валют в Украине на пятницу, 30 августа 2019 года: доллар немного подрос, гривна отстает

Национальный банк Украины установил такой курс валют в стране на сегодня:

100 долларов США — 2523,2299 грн;

100 евро — 2793,7201 грн;

10 рублей — 3,7803 грн.

Американская валюта вновь замечена в росте, правда она подорожала всего на 1 копейку. А вот евро упал, он стал дешевле на 2 копейки. Опустился в цене и российский рубль, он стал дешевле на 1 копейку.

Напомним, что в предыдущий банковский день четверг, 29 августа, в Украине действовал следующий курс валют:

100 долларов США — 2522.1856 грн;

100 евро — 2795.3383 грн;

10 рублей — 3.7977 грн.

Вчера в четверг торги на межбанке закрылись:

с долларом на уровне 25.19/25.21 грн,

евро – 27.88/27.90 грн,

российский рубль – 0.3776/0.3781 грн.

В банках Украины средний обменный курс доллара 29 августа составил 25,08 грн в покупке и до 25,30 грн в продаже.

Вчера, в четверг, действовали такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций) Нацбанка:

Золото – 388 857,96 грн

Серебро – 4 470,57 грн