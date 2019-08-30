Экономика Украина, Польша и США договорились о поставках газа - СМИ

2019-08-30 21:30 177

Три страны договорились о сотрудничестве в сфере экспорта американского сжиженного газа и хранении его в Украине.

США, Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает польское издание BiznesAlert.

Отмечается, что документ подпишут Петр Наимский, государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши, Рик Перри, министр энергетики США и Александр Данилюк, секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины.

Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Республики Польша, инфраструктуры хранения газа в Украине и экспорта американского СПГ, а также газовых стыков в регионе.

Напомним, польская нефтегазовая компания (PGNiG) приобретет сжиженный природный газ в США, который после регазификации будет доставлен в Украину.

Ранее сообщалось, что Украина намерена закупать сжиженный газ в США.