Экономика Доллар рухнул, гривна почувствовала себя уверенно: новый курс валют от Нацбанка

2019-08-31 08:42 249

 

Курс валют в Украине на субботу, 31 августа 2019 года: доллар обвалился, гривна стала тверже

Национальный банк Украины установил такой курс доллара в стране на сегодня: 100 долларов США — 25,14 грн.

Американская валюта подешевела на 9 копеек.

Напомним, что в предыдущий банковский день пятницу, 30 августа, в Украине действовал следующий курс валют:

100 долларов США — 2523,2299 грн;

100 евро — 2793,7201 грн;

10 рублей — 3,7803 грн

Вчера, последний рабочий день, торги на межбанке закрылись:

с долларом на уровне 25.12/25.14 грн,

евро – 27.73/27.75 грн,

российский рубль – 0.3773/0.3781 грн.

В банках Украины средний обменный курс доллара 30 августа составил 25,05 грн в покупке и до 25,25 грн в продаже.

Вчера, в пятницу, действовали такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций) Нацбанка:

Золото – 387 732,12 грн

Серебро – 4 633,91 грн

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Экономика

Доллар рухнул, гривна почувствовала себя уверенно: новый курс валют от Нацбанка 2019-08-31 08:42 249
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