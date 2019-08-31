Доллар рухнул, гривна почувствовала себя уверенно: новый курс валют от Нацбанка

Курс валют в Украине на субботу, 31 августа 2019 года: доллар обвалился, гривна стала тверже
Национальный банк Украины установил такой курс доллара в стране на сегодня: 100 долларов США — 25,14 грн.
Американская валюта подешевела на 9 копеек.
Напомним, что в предыдущий банковский день пятницу, 30 августа, в Украине действовал следующий курс валют:
100 долларов США — 2523,2299 грн;
100 евро — 2793,7201 грн;
10 рублей — 3,7803 грн
Вчера, последний рабочий день, торги на межбанке закрылись:
с долларом на уровне 25.12/25.14 грн,
евро – 27.73/27.75 грн,
российский рубль – 0.3773/0.3781 грн.
В банках Украины средний обменный курс доллара 30 августа составил 25,05 грн в покупке и до 25,25 грн в продаже.
Вчера, в пятницу, действовали такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций) Нацбанка:
Золото – 387 732,12 грн
Серебро – 4 633,91 грн