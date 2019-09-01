Спорт Ломаченко отправил Кэмпбелла в больницу: соперника украинца срочно госпитализировали

2019-09-01 10:06 327



Британский боксер Люк Кэмпбелл был доставлен в больницу после поражения от Василия Ломаченко в титульном поединке

Бой Ломаченко — Кэмпбелл состоялся 31 августа в Лондоне на арене О2.

Благодаря успеху в поединке с британцем украинский боксер сохранил свои чемпионские титулы WBA и WBO, а также стал обладателем вакантного пояса WBC.

Как стало известно, сразу же после боя Люк Кэмпбелл был госпитализирован. Промоутер британского боксера Эдди Хирн сообщил, что его клиент был сильно физически истощен после противостояния с Василием Ломаченко и был доставлен в больницу для проведения профилактического обследования.

При этом представитель Люка Кэмпбелла заверил, что беспокоиться не о чем и это только мера предосторожности.

«У него все хорошо, просто нужно сделать обследование», — приводит слова Хирна The Sun.

Напомним, что на протяжении поединка с Люком Кэмпбеллом Василий Ломаченко держал ход боя под своим контролем. Украинский чемпион наращивал темп, активно перемещаясь по рингу и идя в атаку, за чем британец не всегда успевал.

В пятом раунде Ломаченко начал вкладываться в удары, что принесло свои результаты. Украинский боксер провел затяжную атаку и прижал оппонента к канатам, нанося удар за ударом, но британца спас прозвучавший гонг.

В чемпионских раундах Ломаченко хорошо атаковал, но неуступчивый Кэмпбелл продолжал держаться. В 11-м раунде украинец активно шел вперед, выходя на ближнюю дистанцию, и достиг своей цели. После серии ударов прошел правый прямой в голову, после которого британец оказался в нокдауне, но сумел продолжить бой.

В заключительном раунде Ломаченко взрывался атаками и гонял соперника по рингу, один из выпадов украинца британцу даже пришлось прервать, схватив того за ногу и завалив. Времени на то, чтобы добить соперника уже не хватило, но преимущество украинского чемпиона прогнозировано вылилось в позитивный судейский вердикт — победа единогласным решением (119:108, 119:108, 118:109).

Таким образом, Василий Ломаченко довел счет своих побед в 15 боях до 14, десять из которых были добыты нокаутом.

Василий Ломаченко стал обладателем пояса WBC, добавив его к своим титулам WBA и WBO. Остался только пояс IBF, который сейчас принадлежит Ричарду Комми. Ганский боксер вскоре проведет защиту титула против Теофимо Лопеса, а с победителем этого боя украинец должен будет встретиться в объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.