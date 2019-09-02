Экономика Нацбанк обновил курс основных валют - почем сегодня доллар и евро

2019-09-02 14:12 213

Иностранные валюты снова немного подешевели по отношению к украинской гривне. Нацбанк Украины установил на понедельник, 2 сентября, курс доллара на уровне 25,14 грн.

Как указано на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 9 коп.

Евро подешевел в цене на 19 коп. и составляет 27,74 грн.

Средний курс доллара в украинских банках в понедельник, 2 сентября, составляет 25,00-25,25 грн. Как сообщает финансовый портал "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар и в покупке и в продаже подешевел на 5 коп. Евровалюта в покупке и в продаже подешевела на 10 коп. и составила 27,50-27,95 грн. Курс российского рубля незначительно упал в покупке — 0,347-0,387 грн.

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Экономика

Нацбанк обновил курс основных валют - почем сегодня доллар и евро 2019-09-02 14:12 213
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