Экономика Игры пошлин: Торговая война между США и Китаем перешла в активную фазу

2019-09-03 13:14 51

Торговая война между Вашингтоном и Пекином переходит в активную фазу. В минувший уикенд США и Китай ввели дополнительные таможенные пошлины.

Администрация Трампа ввела таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более чем 125 миллиардов долларов. Новые пошлины будут распространяться на такие виды китайского импорта, как компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь. Трамп заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводить дополнительные тарифы на некоторые товары из США, которые включены в целевой список на общую сумму 75 миллиардов долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

С 15 декабря КНР начнет взимать дополнительные таможенные пошлины на остальные виды американских товаров. Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце этого месяца.