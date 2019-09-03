Экономика Стабильность или девальвация: что будет с долларом в сентябре

2019-09-03 17:00 219

 

Аналитики озвучили прогноз и назвали главные угрозы для гривни

Безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5% до 25,293 грн за доллар. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%. Такие данные сайту "Сегодня" представили аналитики Forex Club в Украине.

По их прогнозам, курс в сентябре может стабилизироваться на уровне 25-25,8 грн/долл.

Однако если инвестиционная активность со стороны нерезидентов повысится, и украинский капитал начнет возвращаться в страну в преддверии открытия рынка земли, гривня может укрепиться до 24,7-25,3 грн/долл., прогнозируют аналитики.

"Курс гривни демонстрирует тенденции к укреплению, и деньги нерезидентов продолжают идти в страну. Рост экономики и жесткая монетарная политика НБУ создали предпосылки к тому, чтобы инвесторы расценивали Украину как страну для быстрого и высокого заработка", – отмечает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Усиливает позиции гривни, по его словам, и ожидаемое в сентябре-октябре возобновление сотрудничества Украины с МВФ, что наряду с заявленными новым правительством реформами позволит получить более высокий инвестиционный рейтинг, а борьба с контрабандой и антикоррупционная политика снизят объем наличного валютного рынка, в первую очередь – серого и черного рынков.

Однако существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривни, предупреждают эксперты:

- негативная конъюнктура на мировых сырьевых рынках – падение цен на зерно, руду и металлы будут сдерживать поступления иностранной валюты в страну;

- торможение глобальной торговли и риски рецессии в мировой экономике – возникает давление на настроения инвесторов, которые ищут спасение капитала в золоте и долларе. В целом это ограничивает инвестиции в развивающие экономики, такие как Украина;

- активизация импортеров с началом делового сезона.

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Экономика

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