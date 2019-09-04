Экономика Валютные качели: сегодня доллар подорожал, а евро продолжает дешеветь

2019-09-04 12:43 63

Нацбанк Украины 4 сентября обновил курсы основных иностранных валют. Так, курс доллара сегодня установлен на уровне 25,29 грн. 

Как указано в сообщении на официальном сайте регулятора, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 3 коп.

А вот евровалюта снова теряет в цене. Евро подешевело в цене на 4 коп. и составляет 27,66 грн.

Курс рубля незначительно просел - до 0,378 грн.

Средний курс доллара в украинских обменниках и банках сегодня составляет 25,10-25,37 грн. Евровалюта в покупке не изменилась, а в продаже подешевела на 3 коп. и составляет 27,40-27,87 грн.

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Экономика

Валютные качели: сегодня доллар подорожал, а евро продолжает дешеветь 2019-09-04 12:43 63
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