Экономика Торговая война Трампа с Китаем: мировая экономика потеряет 850 млрд долларов

2019-09-06 13:43 228

Уже через несколько месяцев, предполодительно в начале 2020 года неопределенность торговой политики, вызванная разногласиями США и Китая, может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка 850 миллиардов долларов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на анализ Федеральной резервной системы США, неопределенность торговой политики "поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов".

Аналитики оценили силу влияния торгового скандала на экономическую активность, так как предприятия снижают темпы производства и сокращают инвестиции. Исследователи пришли к выводу, что в глобальном масштабе его влияние составит около 1% ВВП.

По оценкам Reuters, сейчас ВВП США оценивается примерно в 20 триллионов долларов, а мировой ВВП − около 85 триллионов долларов. Влияние в 1% приведет к потере в сфере торговли в США на уровне 200 миллиардов долларов к ВВП страны и 850 миллиардов к мировому ВВП.

Напомним, торговая война между США и Китаем разгорелась в 2018 году, после того, как американский президент Дональд Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Пекин отвечал Вашингтону зеркально. Стороны неоднократно вели переговоры, но так и не достигли конкретных договоренностей.