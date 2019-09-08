Спорт Шевченко после рекордных 3:0: "Сегодня важнее было освобождение наших военнопленных"

2019-09-08 14:00 138

Добыв победу в Вильнюсе, главный тренер сборной Украины сделал нефутбольное заявление



Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после победы украинцев над Литвой со счетом 3:0 заявил, что сегодня не этот матч был самым главным для нашей страны.

"Прежде всего, хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые приехали из Украины поддержать команду в Вильнюс. Хоть и небольшой стадион, но, думаю, очень много болельщиков приехало. Спасибо за такую поддержку, – отметил после выигрыша у литовцев Андрей Шевченко, после чего добавил. – Второе, наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили.Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо".