Экономика Аналитики спрогнозировали курс доллара на следующей неделе

2019-09-08 12:00 270

 

Курс может вернуться к уровню 25 грн/доллар

На протяжении следующей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,2 грн", - сказал он.

Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах рынка изменился разнонаправлено, запаздывающий официальный курс еще рос, на других же сегментах рынка доллар снизился на 0,1-0,3%. Причем большая часть этого снижения пришлась на пятницу.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,23 грн до 25,31 грн (+0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,13/25,16 до 25,05/25,08 (-0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,03/25,27 до 24,99/25,25 (-0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1%.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Курс валют в Украине: доллар дешевеет, а евро стремительно растет

2019-09-05 13:15 576

Валютные качели: сегодня доллар подорожал, а евро продолжает дешеветь

2019-09-04 12:43 1176

Стабильность или девальвация: что будет с долларом в сентябре

2019-09-03 17:00 1209

Нацбанк обновил курс основных валют - почем сегодня доллар и евро

2019-09-02 14:12 2364

Еще новости в разделе "Экономика"

Аналитики спрогнозировали курс доллара на следующей неделе

2019-09-08 12:00 270

Одна из крупнейших авиакомпаний Франции на грани банкротства - уже отменены все рейсы

2019-09-06 18:29 924

Торговая война Трампа с Китаем: мировая экономика потеряет 850 млрд долларов

2019-09-06 13:43 831

Стало известно, зачем на следующей неделе в Киев приедет миссия МВФ

2019-09-06 13:16 981
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Аналитики спрогнозировали курс доллара на следующей неделе 2019-09-08 12:00 270
Одна из крупнейших авиакомпаний Франции на грани банкротства - уже отменены все рейсы 2019-09-06 18:29 924
Торговая война Трампа с Китаем: мировая экономика потеряет 850 млрд долларов 2019-09-06 13:43 831
Стало известно, зачем на следующей неделе в Киев приедет миссия МВФ 2019-09-06 13:16 981

Лента

14:00 Шевченко после рекордных 3:0: "Сегодня важнее было освобождение наших военнопленных"
13:30 В Конгрессе США готовят почву для импичмента Трампу
13:00 Россия готова вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли
12:30 Какой будет погода в Украине в воскресенье: карта и свежий прогноз
12:00 Аналитики спрогнозировали курс доллара на следующей неделе
11:30 Украинцам придется вернуть деньги государству: кого это затронет
11:00 Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили
10:30 Пилоты рассказали о вещах, о которых пассажирам самолетов лучше не знать
10:00 Зеленский после разговора с Путиным резко высказался о будущем Донбасса: «скоро будет…»
17:00 В Европарламенте ждут встречи с Сенцовым