Экономика Аналитики спрогнозировали курс доллара на следующей неделе

2019-09-08 12:00 270

Курс может вернуться к уровню 25 грн/доллар

На протяжении следующей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,2 грн", - сказал он.

Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах рынка изменился разнонаправлено, запаздывающий официальный курс еще рос, на других же сегментах рынка доллар снизился на 0,1-0,3%. Причем большая часть этого снижения пришлась на пятницу.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,23 грн до 25,31 грн (+0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,13/25,16 до 25,05/25,08 (-0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,03/25,27 до 24,99/25,25 (-0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1%.