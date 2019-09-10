Политика видео Геращенко и Разумков устроили перепалку в Раде

2019-09-10 21:00 495

 

Ирина Геращенко назвала "зелеными человечками" коллег из "Слуги народа" - в зале ВР произошла блокировка трибуны.

Народный депутат Украины от Европейской солидарности Ирина Геращенко назвала своих коллег от Слуги народа "зелеными человечками". Об этом она заявила с трибуны ВР.

"Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Заявление Геращенко вызвало бурную реакцию зала.

В свою очередь, председатель парламента Дмитрий Разумков резко ответил на ее слова.

"Я думаю, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что наблюдали в 2014 году. Это недопустимо в парламенте нашего государства", - возмутился он.

После этого трибуну окружили представители фракции Европейская солидарность и обвинили Разумкова в "преследовании" Геращенко, требуя предоставить ей слово.

"Мы видим в этом сессионном зале, как Верховная Рада независимой Украины превращается в парламент АРК Крым. Сейчас весь мир видит, как оппозицию сначала отсадили на "галерку", потом ее захлопуют и перекрикивают и дальше, даже не приняв еще закон с циничным названием "О противодействии прав народных депутатов о законодательной инициативе", его уже выполняют", - добавила Геращенко под возгласы "Ганьба!".

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