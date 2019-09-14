Экономика Гончарук оценил риски инвесторов в Украине

2019-09-14 12:30 108

 

Коррупция создает риски для иностранных инвестиций, однако они коррелируют с количеством денег, которые можна заработать в стране.

Премьер Алексей Гончарук призывает крупный украинский бизнес инвестировать в проекты в Украине и убеждает иностранных инвесторов, что в Украине они могут много заработать. Об этом он сказал в субботу, 14 сентября, во время своего выступления на конференции YES.

Говоря о том, зачем иностранным инвесторам вкладывать деньги в Украину, Гончарук отметил, что здесь "достаточно низкая база для старта, сюда можно дешево зайти".

По его словам, опыт восточноевропейских стран свидетельствует, что те инвесторы, которые зашли в эти страны раньше всех, заработали больше всего.

"Логика очень проста: кто зайдет раньше, то заработает больше", - сказал Гончарук.

Отвечая на аргумент, о том, что инвесторов сдерживает коррупция, Гончарук заявил, что они должны быть готовы к рискам.

"Количество денег, которые ты можешь заработать в стране, всегда коррелирует с рисками, которые ты на себя берешь. Если ты хочешь заработать больше, ты должен понимать, что здесь есть риски", - отметил он.

Однако, по словам премьера, новая украинская власть сделает все, чтобы уменьшить риски для тех инвесторов, "которые не побоятся прийти в Украину". Он заверил, что эти риски будут уменьшаться очень быстро, и коррупция вскоре будет преодолена.

"Для меня маркером (доверия к Украине - ред.) станет, когда я увижу, что крупный украинский бизнес начнет инвестировать в Украину", - отметил Гончарук, заявив, что хочет, чтобы крупный украинский бизнес начал инвестировать в Украину.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства

2019-09-14 11:00 192

Виталий Саутёнков: Сколько подлинников осталось в музеях Украины?

2019-09-13 18:36 960

Освобожденный Балух назваал единственный способ победить в войне с РФ

2019-09-13 18:29 756

США даст Киеву 391,5 млн долларов на закупку вооружения и военной техники

2019-09-13 17:32 564

Еще новости в разделе "Экономика"

Гончарук оценил риски инвесторов в Украине

2019-09-14 12:30 108

Когда денежные переводы станут проще - идентификация по номеру телефона

2019-09-13 13:43 747

Что сегодня происходит с долларом и евро - курсы валют снова изменились

2019-09-13 12:45 720

Банкиры признались, почему на самом деле безналичные платежи в Украине не дешевеют

2019-09-12 10:14 525
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Гончарук оценил риски инвесторов в Украине 2019-09-14 12:30 108
Когда денежные переводы станут проще - идентификация по номеру телефона 2019-09-13 13:43 747
Что сегодня происходит с долларом и евро - курсы валют снова изменились 2019-09-13 12:45 720
Банкиры признались, почему на самом деле безналичные платежи в Украине не дешевеют 2019-09-12 10:14 525

Лента

13:00 Погода испортит настроение украинцам: прогноз от синоптиков на выходные
12:30 Гончарук оценил риски инвесторов в Украине
12:00 Зеленский назвал условия выборов на Донбассе
11:30 Глава МИД Литвы о выдаче Цемаха: это не был равноправный обмен
11:00 Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства
10:30 МИД Украины анонсировал новый обмен с РФ
10:00 Посол рассказал, почему Зеленский и Трамп до сих пор не встретились
видео 22:12 "Счастливого рождества" с Эмилией Кларк выйдет в декабре - сюжет, трейлер
21:36 Возрождение винила: продажи пластинок быстро растут, к концу года обгонят CD-диски
20:30 Нафтогаз и Газпром подготовили новые иски на десятки миллиардов долларов