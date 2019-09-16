Экономика Гончарук увеличит прожиточный минимум

2019-09-16 19:00 462

Прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 и составит 2027 гривен. В то же время Кабинет министров "должен осуществить решительные шаги" по приближению размера прожиточного минимума к 4251 гривни.

Об этом говорится в тексте проекта закона о государственном бюджете на 2020 год.

Также отмечается, что с 1 июля прожиточный минимум увеличится до 2118 гривен, с 1 декабря - до 2189 гривен.

Для детей до 6 лет данный показатель составит: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривны, с 1 декабря - 1769 гривен.

"Кабинету Министров предпринять решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 гривну с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения", - говорится в тексте законопроекта.