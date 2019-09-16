Экономика Доллар продолжает падать, но курс евро пошел вверх

2019-09-16 20:00 462

В то время как курс доллара продолжает снижаться, стоимость евро пошла вверх. За прошедшие выходные американская валюта подешевела на 12 копеек, а европейская — подорожала на 20 копеек. В понедельник, 16 сентября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,71 грн за доллар и 27,42 грн за евро. В всех обменных пунктах доллар уже продают и покупают заметно дешевле 25 гривен. Сдать наличные доллары можно в среднем по 24,66 грн, купить — по 24,92 грн. Наличный евро можно сдать в среднем по 27,19 грн, купить — по 27,61 грн.

«Курс гривни сохраняет стабильность и с утра в понедельник находится на отметке 24,75 гривни за доллар, — сообщил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщений о том, что Украина намерена согласиться на новый кредитный транш МВФ в размере около 5 млрд долларов.

Рынок будет «переваривать» данные по бюджету-2020 и ждать новые подробности, в частности, макроориентиры. Пока же известно, что проект государственного бюджета страны на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП. Также правительство Украины рассчитывает получить в 2020 году более 200 млн долларов в бюджет от приватизации.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит оставаться стабильной и будет держаться вблизи отметки 24,7−24,8 гривни за доллар".

Напомним, что 11 сентября миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев. Украина планирует договориться с МВФ о новом займе в размере около 5 млрд долларов. Если переговоры пройдут успешно, то программа расширенного финансирования заменит ныне действующую краткосрочную программу. Новая программа может быть рассчитана на три года.

«Наша задача, чтобы коллеги из МВФ уехали из Киева с предварительным соглашением о начале программы в конце нынешнего года, — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. — Национальный банк и Министерство финансов уже начали переговоры с МВФ на техническом уровне».

Стоит отметить, что в начале сентября Украина погасила последнюю задолженность по программе МВФ 2014 года, перечислив 156 млн в долларовом эквиваленте. Это положительно отразилось на стабильности курса национальной валюты.